О задержке поставок препаратов в российские аптеки предупредила пресс-служба Росздравнадзора. В качестве причины указываются логистические проблемы поставщиков, производителей и высокий спрос на лекарства у населения.

Сообщается, что на данный момент дистрибьюторы принимают все необходимые меры по налаживанию логистики и оперативной доставке лекарств в аптечные организации. При этом особо отмечается, что сложившейся ситуацией могут воспользоваться мошенники, предлагая доставить пациентам нужные лекарства за предоплату. Например, некоторые организации предлагают заранее оплачивать препараты в размере от 50 до 100% от их стоимости, не предъявляя при этом никаких гарантий.