«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в частности, в закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

Он пояснил, что, например, если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований, а военное задание — 200 человек, то «половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет».

По его словам, в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет, пишет ТАСС.

Согласно действующем законодательству, призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет.