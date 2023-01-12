В изоляторе временного содержания дежурной части ОМВД в Донецке полицейские обнаружили мертвым угонщика автомобилей.

«Утром 2 января в специальное помещение содержания задержанных лиц дежурной части отдела МВД России по г. Донецк Ростовской области был помещен ранее судимый мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ («Грабеж») и 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Спустя несколько дней в ходе очередной проверки сотрудниками полиции был обнаружен данный гражданин без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть», — говорится в сообщении.

Полицейские проводят служебную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.