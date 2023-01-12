12 января отмечается День работника прокуратуры. В Каменской городской прокуратуре поздравления принимают 15 сотрудников, которые надзирают за исполнением законности в городе и районе.

Каменским надзорным органом за его историю руководили 12 прокуроров. В настоящее время городскую прокуратуру возглавляет советник юстиции Александр Коростылев.

Самые первые сведения о надзорном органе, согласно архивным документам, относятся к 1939 году. За прошедшее время прокуратура не раз меняла название, расположение и подведомственные территории. За все эти годы городское ведомство возглавляли 12 прокуроров. Последняя реорганизация проведена 30 мая 2016 года, когда приказом Генерального прокурора РФ путем объединения городской и районной прокуратур была создана единая Каменская городская прокуратура.