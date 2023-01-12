В России зарегистрирован первый случай заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, который получил название «кракен». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Первый заболевший выявлен в Пензенской области. По данным специалистов, «кракен» является наиболее заразным подвариантом коронавируса. Он умеет обходить естественный иммунитет, а также защиту, обеспечиваемую вакцинами. Более того, XBB.1.5 может повторно заразить людей, выздоровевших от более раннего варианта COVID-19. Однако, согласно выводам ВОЗ, признаков того, что XBB.1.5 вызывает особо тяжелые формы заболевания, пока нет. Меж тем, по данным Роспотребнадзора, в России сейчас установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон». Доминирующей является линия ВА.5. Вариант «дельта». Он получил широкое распространение во второй половине 2021 года. В Роспотребнадзоре отметили, что иные штаммы в последние месяцы в стране зафиксированы не были.