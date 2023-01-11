11 января вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный бывшему заместителю губернатора Ростовской области С. Сидашу еще в октябре прошлого года.

Кировский районный суд осудил бывшего областного чиновника на 4 года условно с испытательным сроком на три года за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и подстрекательство к совершению преступления (ч. 4 ст. 33 УК РФ) еще 25 октября 2022 г., а апелляционная инстанция, то есть Ростовский областной суд, оставил это решение без изменений в декабре 2022 г.

Судом установлено, что по указанию С. Сидаша в ходе подготовки объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года были приобретены строительные материалы намного дешевле необходимых по проекту. В частности, по документам использовался крупнозернистый песок, а фактически использовался очень мелкий. Разница в стоимости этих материалов составила 80 758 475 руб., сообщает «Дон 24».

Ранее по этому же делу были осуждены министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко. Они признали свою вину. Суд назначил обоим обвиняемым по два года условно.

Отметим, Сергей Сидаш в разные годы занимал высокие посты министра ЖКХ и заместителя губернатора Ростовской области. Кроме того, он являлся одним из кураторов Каменска-Шахтинского. В частности, в конце 2017 г. при его личном участии было ускорено строительство и запуск в эксплуатацию модульной котельной в мкр. Заводском.