С 10 января до 21 декабря этого года пассажирам в возрасте старше 60 лет будут продавать билеты в поезда дальнего следования с 30-процентной скидкой.

Скидка будет распространяться только на билеты в купейных вагонах, приобретенные не позднее чем за семь дней до поездки, сообщила в своем телеграм-канале компания РЖД.

При этом по тарифному плану «Для пассажиров 60+» купить билеты со скидкой можно будет только в следующие периоды: