Граждане старше 60 лет смогут купить билет на поезд со скидкой
С 10 января до 21 декабря этого года пассажирам в возрасте старше 60 лет будут продавать билеты в поезда дальнего следования с 30-процентной скидкой.
Скидка будет распространяться только на билеты в купейных вагонах, приобретенные не позднее чем за семь дней до поездки, сообщила в своем телеграм-канале компания РЖД.
При этом по тарифному плану «Для пассажиров 60+» купить билеты со скидкой можно будет только в следующие периоды:
- с 10 января по 21 февраля
- с 28 февраля по 24 апреля
- с 16 по 31 мая
- с 16 сентября по 30 октября
- с 7 ноября по 21 декабря.