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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанин выбросил из движущегося поезда 56 слитков…

транспорт

Граждане старше 60 лет смогут купить билет на поезд со скидкой

Граждане старше 60 лет смогут купить билет на поезд со скидкой

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С 10 января до 21 декабря этого года пассажирам в возрасте старше 60 лет будут продавать билеты в поезда дальнего следования с 30-процентной скидкой.

Скидка будет распространяться только на билеты в купейных вагонах, приобретенные не позднее чем за семь дней до поездки, сообщила в своем телеграм-канале компания РЖД.

При этом по тарифному плану «Для пассажиров 60+» купить билеты со скидкой можно будет только в следующие периоды:

  • с 10 января по 21 февраля
  • с 28 февраля по 24 апреля
  • с 16 по 31 мая
  • с 16 сентября по 30 октября
  • с 7 ноября по 21 декабря.

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