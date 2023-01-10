С 16 января по 2 февраля во всех регионах России, в том числе и в Ростовской области, будет проводиться ежегодное Выборочное наблюдение доходов населения и участия граждан в социальных программах.

По квартирам и частным домам будут ходить сотрудники Федеральной службы государственной статистики и проводить опрос. При посещении домохозяйств они обязаны предоставить паспорт гражданина РФ и удостоверение, сообщает пресс-служба администрации Каменского района Ростовской области.