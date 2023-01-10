Жительницу Донецка, которая смертельно ранила подругу в канун Нового года, отправили в СИЗО. Трагедия разыгралась во время домашнего застолья в ночь на 31 декабря.

Следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области предъявлено обвинение подозреваемой в убийстве жительнице Донецка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года 43-летняя женщина вместе с друзьями распивала у себя дома алкоголь. В какой-то момент на фоне ревности между ней и ее знакомой 34 лет возник конфликт. Хозяйка схватила нож и ударила им гостью в область шеи. Молодая женщина от ранений скончалась. Сожитель дамы, устроившей поножовщину, отнес погибшую в ближайший заброшенный дом и сбросил тело в колодец.

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям сожителя обвиняемой за укрывательство особо тяжкого преступления, комментируют в пресс-службе СК.