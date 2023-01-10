Шесть машин столкнулись на трассе М4 «Дон»в Ростовской области. Есть погибшие.

Сегодня в 17:50 в Аксайском районе на 1056 км автодороги М4 «Дон» произошло столкновение шести транспортных средств, сообщает управление ГИБДД. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя грузового автомобиля «Фридлайнер» с полуприцепом на полосу встречного движения. На данный момент известно об одном погибшем в результате аварии, водителе легкового автомобиля «Хендай». В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют отвод транспорта через город Аксай.