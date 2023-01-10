Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за праздничную неделю снизился по сравнению с предыдущей неделей на 52%. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Общее количество заболевших в стране составило более 580 тысяч человек. Однако в ведомстве считают, что, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой – специалисты прогнозируют увеличение количества заболевших. Преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю приходится 83% от всех случаев заболевания. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, или свиной грипп.

Что касается ковида, то эпидобстановка по этому заболеванию в России остается стабильной. В первую неделю 2023 года в России зарегистрировано чуть больше 22 тыс. случаев заболевания. Показатель снизился на 40% по сравнению с предыдущей праздничной неделей.