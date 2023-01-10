Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 9 января.

Этот же документ предлагает запретить продажу и употребление энергетических напитков в детских, медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных организациях.

По мнению авторов законодательных изменений, регулярное употребление энергетиков вызывает у молодежи зависимость, а также может привести к обострению нервных и психических заболеваний.

Если этот законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2023 года, сообщает «Парламентская газета».