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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 11 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 11 января!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 2-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.

Читайте в номере:

  • До чего морозы Каменск довели. На реках распустились цветы, солнце раздвоилось, а МЧС объявило штормовое предупреждение. В конце «весенних» новогодних каникул Донской регион придавило сверхнормативными морозами. Чему мы удивлялись на этой неделе? »2-3
  • Питание в школах и детсадах подорожало. »3
  • Нет больше Пенсионного фонда. В Каменске начала работать новая организация — Социальный фонд России. »5
  • В Каменске взлетели продажи коньков. Хоть на неделю, но морозы соблазнили каменчан на покатушки по льду. За день только в одном из магазинов ушли сразу 12 пар коньков. »2-3
  • Зимнее расписание автобусов. Расписание пассажирского транспорта в зимний сезон. »16-17
  • Не верь глазам своим, смотря на этикетку. На некачественную стеклоомывающую незамерзающую жидкость, купленную в магазинах, на этой неделе жаловались многие каменчане. »8
  • Будет ли пушистым год? Согласно китайскому гороскопу, символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик (по вьетнамскому гороскопу — Кот). Их время начнется в ночь с 21 на 22 января в 23 часа 56 минут. Астрологи считают, что новый год под покровительством пушистиков принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Чего ждать знакам восточного календаря? »29

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