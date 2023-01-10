анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 11 января!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 2-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- До чего морозы Каменск довели. На реках распустились цветы, солнце раздвоилось, а МЧС объявило штормовое предупреждение. В конце «весенних» новогодних каникул Донской регион придавило сверхнормативными морозами. Чему мы удивлялись на этой неделе? »2-3
- Питание в школах и детсадах подорожало. »3
- Нет больше Пенсионного фонда. В Каменске начала работать новая организация — Социальный фонд России. »5
- В Каменске взлетели продажи коньков. Хоть на неделю, но морозы соблазнили каменчан на покатушки по льду. За день только в одном из магазинов ушли сразу 12 пар коньков. »2-3
- Зимнее расписание автобусов. Расписание пассажирского транспорта в зимний сезон. »16-17
- Не верь глазам своим, смотря на этикетку. На некачественную стеклоомывающую незамерзающую жидкость, купленную в магазинах, на этой неделе жаловались многие каменчане. »8
- Будет ли пушистым год? Согласно китайскому гороскопу, символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик (по вьетнамскому гороскопу — Кот). Их время начнется в ночь с 21 на 22 января в 23 часа 56 минут. Астрологи считают, что новый год под покровительством пушистиков принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Чего ждать знакам восточного календаря? »29