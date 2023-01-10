Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно оформить на портале «Госуслуг». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минцифры.

Теперь носить с собой пластиковый или бумажный вариант медицинского документа нет необходимости. Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике будут доступны в личном кабинете.

Отмечается, что оформить документ можно как взрослому, так и ребенку при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Полис будет готов в течение одного дня после подачи заявления. Если же полис уже есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически.

При необходимости электронный документ можно предъявить на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут автоматически подгружаться из личного кабинета на портале. Также на «Госуслугах» можно поменять страховую компанию, регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса.