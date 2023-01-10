Многие каменчане интересуются, какая организация в Каменске отвечает за работу общественного транспорта и куда обращаться, если автобус не пришел в назначенное время.

Отвечаем. В Каменске-Шахтинском с января 2022 года за организацию пассажирских перевозок отвечает ООО «Интертек».

Диспетчерская этой организации располагается по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 24, тел.: 8 (86365) 5-12-40. Работает диспетчерская «Интертека» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Кстати, ныне действующий график работы общественного транспорта опубликован в свежем номере «ПИКа», который выйдет в продажу 11 января.