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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

Где спросить про автобусы?

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Многие каменчане интересуются, какая организация в Каменске отвечает за работу общественного транспорта и куда обращаться, если автобус не пришел в назначенное время.

Отвечаем. В Каменске-Шахтинском с января 2022 года за организацию пассажирских перевозок отвечает ООО «Интертек».
Диспетчерская этой организации располагается по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 24, тел.: 8 (86365) 5-12-40. Работает диспетчерская «Интертека» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Кстати, ныне действующий график работы общественного транспорта опубликован в свежем номере «ПИКа», который выйдет в продажу 11 января.

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