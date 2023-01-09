По данным Роспотребнадзора, новый подвид омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5) в России не обнаружен. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 9 января новый штамм выявлен на территории 30 стран мира. Последней страной, где он появился, стала Новая Зеландия.

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 был впервые обнаружен осенью 2022 года в Нью-Йорке. По данным специалистов ВОЗ, «кракен» является наиболее заразным подвариантом коронавируса. Согласно данным, поступающим из США, число выявленных случаев инфицирования «кракеном» там удваивается каждые девять дней. Этот подвариант способен обойти естественный иммунитет, а также защиту, обеспечиваемую вакцинами. Он может повторно заразить людей, выздоровевших от более раннего варианта COVID-19. При этом, согласно выводам ВОЗ, признаков того, что XBB.1.5 вызывает особо тяжелые формы заболевания, пока нет.