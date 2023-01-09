Утром 9 января выяснилось, что в клиентскую службу ПФР в Каменске по привычным номерам дозвониться было невозможно.

Набрав привычный номер горячей линии ПФР +78636548004, корреспондент «ПИКа» услышал голос автоответчика, который сообщил, что теперь звонить в клиентскую службу Пенсионного фонда можно по следующим бесплатным номерам:

Предполагается, что номера телефонов изменились в связи с тем, что с 1 января 2023 года в России начал работать Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Подробнее о новой службе читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 11 января.