В прошлом 2022-м году Каменске-Шахтинском родились 338 девочек и 336 мальчиков.

Как сообщает администрация города, в 2022 году узами брака сочеталась 591 супружеская пара.

Родились 338 девочек и 336 мальчиков. В частности, в 240 семьях родился второй ребенок, а в 194 – третий и более.

Самыми популярными именами стали:

у девочек – Ева , Полина и София ;

, и ; у мальчиков – Артем, Александр, Тимофей и Михаил.

Отметим, в прошлом году родились 16 двойняшек.