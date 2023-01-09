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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске рождается больше девочек, чем мальчиков 
Фото из архива.

общество

В Каменске родилось больше девочек, чем мальчиков

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В прошлом 2022-м году Каменске-Шахтинском родились 338 девочек и 336 мальчиков.

Как сообщает администрация города, в 2022 году узами брака сочеталась 591 супружеская пара.
Родились 338 девочек и 336 мальчиков. В частности, в 240 семьях родился второй ребенок, а в 194 – третий и более.

Самыми популярными именами стали:

  • у девочек – Ева, Полина и София;
  • у мальчиков – Артем, Александр, Тимофей и Михаил.

Отметим, в прошлом году родились 16 двойняшек.

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