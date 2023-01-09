общество
В Каменске родилось больше девочек, чем мальчиков
В прошлом 2022-м году Каменске-Шахтинском родились 338 девочек и 336 мальчиков.
Как сообщает администрация города, в 2022 году узами брака сочеталась 591 супружеская пара.
Родились 338 девочек и 336 мальчиков. В частности, в 240 семьях родился второй ребенок, а в 194 – третий и более.
Самыми популярными именами стали:
- у девочек – Ева, Полина и София;
- у мальчиков – Артем, Александр, Тимофей и Михаил.
Отметим, в прошлом году родились 16 двойняшек.