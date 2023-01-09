На разработку документов из бюджета Каменска-Шахтинского выделено 2,2 млн руб.

Конкурс на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара ул. Пушкина (от пер. Крупской до пер. Красноармейского) в Каменске-Шахтинском объявлен на сайте «Госзакупок» 30 декабря прошлого года.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 января.

Отметим, что это уже второй конкурс на разработку ПСД. Первый был объявлен 16 декабря прошлого года, но желающих так и не нашлось.