30-процентная скидка на оплату госпошлин для физлиц через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 2023 г.

То есть теперь полную стоимость госпошлины придется оплачивать при любом способе оплаты. Например, за замену водительского удостоверения придется оплатить госпошлину в размере 2000 руб. вместо суммы с 30-процентной скидкой 1400 руб.

Отметим, скидка в размере 30% при оплате госпошлин была введена в 2017 году и была рассчитана до конца 2019-го. Однако по решению Минфина РФ эту меру господдержки было принято продлить сначала до 1 января 2021 года, а потом до 1 января 2023-го.

Однако на портале «Госуслуг» по-прежнему с 50-процентной скидкой можно оплачивать штрафы за нарушение ПДД. Срока действия у этой скидки нет, так как она установлена ст. 32.2 КоАп РФ.