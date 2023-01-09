Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

общество

На Дону вместе с наградами будут давать деньги

Опубликовано

С 1 января 2023 года к правительственным наградам Ростовской области добавляется материальное вознаграждение. Соответствующий документ подписал глава региона Василий Голубев.

Так, размер единовременного денежного вознаграждения к наградам Ростовской области установлен для следующих категорий:

  • к званию «Почетный гражданин Ростовской области»* – 172 414 руб.;
  • к ордену «За заслуги перед Ростовской областью» – 114 943 руб.;
  • к ордену Атамана Платова – 114 943 руб.;
  • к медали ордена «За заслуги перед Ростовской областью» – 57 471 руб.;
  • к медали «За доблестный труд на благо Донского края» – 28 736 руб.

Отметим, ранее денежное вознаграждение получали лишь почетные граждане Ростовской области.

*Ежемесячная выплата не изменилась – 7500 руб.

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх