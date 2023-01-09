После сильных морозов в Ростовскую область вернется плюсовая температура. По прогнозам синоптиков, уже в субботу, 14 января, и в воскресенье, 15 января, дневная будет колебаться в пределах значений от -4 до +1 °С.

Самым холодным днем постпраздничной недели обещает стать вторник, 10 января, когда столбики термометров днем опустятся до -12…-13 °С, ночью до -15…-17 °С. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 12-16 м/с. С 9 по 11 января будет наблюдаться переменная облачность, с 12 по 15 января – тучи сгустятся, будет пасмурно. Есть вероятность осадков в виде слабого снега и дождя. В связи с морозной погодой местами будет наблюдаться изморозь, на дорогах гололедица.