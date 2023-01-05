анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 7 января!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 1-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Богослужения по часам. 7 января отмечается один из главных праздников Православной церкви Рождество Христово. По этому случаю в ночь с 6 на 7 января в храмах пройдут праздничные богослужения. Для удобства верующих предлагаем расписание рождественских служб в храмах Каменска, Каменского района и Донецка.
- Три желания каменских пеших и конных. У многих людей есть заветное жилищно-коммунальное желание, исполнение которого впору было загадывать в новогоднюю ночь. Иногда такое желание объединяет целые улицы и даже микрорайоны.
- Тренер теперь препод, а самокат, считай, автомобиль. В наступившем году тренеры могут получить статус преподавателя, а современные средства передвижения для молодежи ограничат в скорости. Приводим обновленное федеральное законодательство, которое пришло к нам в новый год.
- Два часа в думе ждали кворум. Почти два часа депутаты ждали начала пленарного заседания, чтобы принять бюджет на ближайшую трехлетку.
- Трассу делят надвое. Трассу “Дон” в районе Каменска оборудуют специальными ограждениями. Теперь перейти дорогу вне зебры или специальных переходов не получится от слова совсем.