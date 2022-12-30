30 декабря исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, правопреемником которого является сегодня Российская Федерация.

В момент образования Советский Союз состоял из четырех республик: Российской СФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР и Закавказской СФСР (в 1936 году была разделена на Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР и Грузинскую ССР).

В 1922 году в Союзе проживало около 136 млн человек. Далее в состав советского государства входили уже 15 союзных республик: Российская, Белорусская, Украинская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская.

Основы нового многонационального государства были закреплены в первой Конституции СССР, принятой 31 января 1924 года.

25 декабря 1991 г. президент Михаил Горбачев объявил об отставке, а на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой констатировал прекращение существования СССР. Государством-правопреемником СССР в международно-правовых отношениях была признана Российская Федерация.

Статья 67.1 Конституции РФ гласит:

“Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации”.