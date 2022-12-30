общество
Ровно сто лет назад образовался СССР
Ровно сто лет назад образовался СССР
30 декабря исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, правопреемником которого является сегодня Российская Федерация.
В момент образования Советский Союз состоял из четырех республик: Российской СФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР и Закавказской СФСР (в 1936 году была разделена на Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР и Грузинскую ССР).
В 1922 году в Союзе проживало около 136 млн человек. Далее в состав советского государства входили уже 15 союзных республик: Российская, Белорусская, Украинская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская.
Основы нового многонационального государства были закреплены в первой Конституции СССР, принятой 31 января 1924 года.
25 декабря 1991 г. президент Михаил Горбачев объявил об отставке, а на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой констатировал прекращение существования СССР. Государством-правопреемником СССР в международно-правовых отношениях была признана Российская Федерация.
Статья 67.1 Конституции РФ гласит:
“Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации”.