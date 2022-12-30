По данным рейтинга, составленного Росалкогольрегулированием, Донской регион занял десятое место по России и второе в ЮФО по объему продаж алкоголя.

При подготовке рейтинга учитывался объем розничной продажи спиртных напитков на душу населения за третий квартал 2022 г.

Об этом министр здравоохранения региона Юрий Кобзев рассказал 29 декабря в ходе пресс-брифинга, состоявшегося в пресс-центре “Ростов официальный”.

По словам Ю. Кобзева, самым трезвым регионом Южного Федерального округа является Калмыкия, где употребление алкоголя осуждается религией, сообщает Donnews.