28 декабря жители мкр. Заводского с удивлением наблюдали, как близ спортплощадки на ул. Троян сажали деревья.

“Неужели деревья, высаженные в декабре, примутся?” — недоумевали заводчане.

Как удалось выяснить “ПИКу”, озеленением Заводского в этот день занимался подрядчик “ЮгДорСтро”. В конце ноября рабочие из этой организации высадили в парках и скверах Каменска-Шахтинского почти 300 деревьев. Всего же по условиям контракта планируется посадить 700 саженцев рябины и канадского клена.

Остается добавить, что ближайшие два года эта же организация будет ухаживать за молодняком.