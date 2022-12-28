Вечером 27 декабря были подведены итоги по выбору организаций, которые в ближайшие два года будут наводить порядок на дорогах и тротуарах, а также бороться с гололедом в Каменске, микрорайонах Заводском и Лиховском.

В принципе, революции в сфере уборки дорог и тротуаров не случилось.

Согласно данным портала госзакупок www.zakupki.gov.ru/, ответственным за чистоту и безопасность дорог в мкр. Лиховском стало МУП “Коммунальник”. Стоимость двухгодового контракта — 11 513 689 руб.

Подрядчиком в Каменске и мкр. Заводском назначено ООО “Компас 1”. Стоимость контракта — 115 298 666,56 руб.