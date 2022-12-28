Инициативу местных казаков о присвоении скверу на ул. Щаденко имени Платова закрепила голосованием городская дума 26 декабря.

Долгое время сквер на ул. Щаденко, что возле Свято-Покровского храма, называли по-разному. Одни по-советски — по названию улицы, другие — именем Платова, которому установлен бюст рядом с красноармейской стелой-тачанкой. Наконец, в долгоиграющем вопросе поставлена точка.

Дополнительных средств на переименование не потребуется, а ухаживать за ним будут дети из казачьих школ и детсадов Каменска.

Дело в том, что губернатор Ростовской области В. Голубев объявил 2023-й Годом атамана Платова, которому исполняется 270 лет со дня рождения.

Отметим, что Матвей Иванович Платов — легендарный донской атаман, герой Отечественной войны 1812 года.

Подробности заседания читайте в новом выпуске «ПИКа» от 28 декабря.