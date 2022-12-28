Корпорация Microsoft дала разрешение россиянам скачивать и устанавливать на свои устройства операционные системы Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7.

Как сообщает ТАСС, cтраница для скачивания Windows доступна теперь без использования VPN. Достаточно лишь скачать специального помощника на сайте корпорации и через него скачать операционную систему.

В сентябре Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта 2022 г.