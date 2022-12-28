С 1 января 2023 года стоимость проезда 10-километровой зоны на электричке в Ростовской области подорожает на 2,5 руб. и составит 21 руб.

Такой тариф будет действовать по всему региону, кроме Ростова-на-Дону, сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Стоимость поездки по территории Ростовской агломерации в пределах остановочных пунктов Рабочий Городок, Проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, Красный Аксай, Кизитеринка, а также Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, 1330 км, Каратаево Сады, Левенцовская, Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег остается неизменной – 26 рублей.