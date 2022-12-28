28 декабря двадцать пять юных каменчан от 7 до 14 лет отправились на новогодний праздник в Дом офицеров Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Как рассказали “ПИКу” сопровождающие, детвору ждет праздничный концерт, хоровод у елки и, естественно, подарки.

На этот праздник также приедут дети мобилизованных граждан из других городов и районов Ростовской области. Организатором праздника является командование Южного военного округа.