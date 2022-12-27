28 декабря пенсию получат люди, которым пенсию перечисляют на банковскую карту 10 и 16-го числа каждого месяца.

Граждане, получающие пенсию на банковские карты и сберкнижки 23 числа, получат выплату по обычному графику в январе 2023 г.

Также немного изменится график доставки пенсии Почтой России и доставочной организацией ООО “Доверие”. Полный график доставки пенсии смотрите в свежем номере газеты “ПИК” от 28 декабря.