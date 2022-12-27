В 2023 году ежегодную выплату Почетным донорам России и СССР увеличат на 5,5 %.

Граждане, награжденные знаком “Почетный донор России” и “Почетный донор СССР” будут получать по 16 578 руб.

Обращаться с заявлением на выплату нужно, как и прежде, в МФЦ.

Напоминаем, главный офис МФЦ Каменска располагается в пер. Астаховском, 84а, тел.: 8 (86365) 7-50-23, 7-50-62.МФЦ Каменского района располагается в пос. Глубоком на ул. Артема, 198, тел.: +7 (86365) 9-55-87, 9-53-10.