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Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 28 декабря!
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 28 декабря!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 52-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Едем на елку, на рынок и в гости. График движения городских автобусов с 1 по 8 января. »14-15
- Снегоуборщик на старте. Впервые за много лет аукцион по выбору подрядчика по уборке улиц проводится уже декабре. Значит будет кому воевать со снегом и гололедом за 115 миллионов руб. »4-5
- Виадук в Заводском уже заливают бетоном. Необычную конструкцию увидели в минувшие выходные жители Заводского на местном виадуке. Многие предположили, что рабочие пригнали кран с гибкой стрелой. »2-3
- Подарок из зоны СВО. Лидер группы “Zа наших” вручил школьнице из Каменска новогодний подарок от участников специальной военной операции на Донбассе. »2-3
- Мрак на зебрах. В Каменке за одну неделю сбили двоих пешеходов, один из них — ребенок. Обоих на неосвещенных пешеходных переходах. »2-3
- Когда дадут новогоднюю пенсию. График выплаты январских пенсий на безналично и наличкой. »4-5
- Скверу присвоили имя атамана Платова. Инициативу местных казаков о присвоении скверу на Щаденко имени Платова закрепила голосованием городская дума. »4-5
- Каменчане, принимайте поздравления. Теплые слова с главным праздником года от земляков — уважаемых людей города и героев публикаций газеты “ПИК». »8-9