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Каменчане получат социальные выплаты раньше времени
Каменчане получат социальные выплаты раньше времени
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в январе отделение Пенсионного фонда по Ростовской области профинансирует социальные выплаты досрочно.
28 декабря каменчане и жители Каменского района получат на банковские карты следующие социальные выплаты:
— выплата семьям с детьми от 8 до 17 лет
— пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности
— пособие по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет
— выплата гражданам, подвергшимся радиации
— ежемесячная выплата военным и членам их семей.