В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в январе отделение Пенсионного фонда по Ростовской области профинансирует социальные выплаты досрочно.

28 декабря каменчане и жители Каменского района получат на банковские карты следующие социальные выплаты:

— выплата семьям с детьми от 8 до 17 лет

— пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности

— пособие по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет

— выплата гражданам, подвергшимся радиации

— ежемесячная выплата военным и членам их семей.