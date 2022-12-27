26 декабря в 6 часов утра руководитель группы народных волонтеров из Каменского района “Za наших” атаман Глубокинского юрта Донецкого казачьего округа СКВРиЗ Анатолий Павлович отправился с гуманитарным грузом на передовую.

Вместе с ним едут представители других объединений из Ростовской области, занимающиеся доставкой продуктов питания, одежды, медикаментов и техники, о необходимости которых сообщают мобилизованные земляки. В частности, на этот раз в ЛНР везут внедорожник, приобретенный на деньги родственников одного из служащих. Отметим, эта поездка стала для волонтеров и А. Павловича 34-й.