В 2023 году планируется закупить 351 контейнер для раздельного накопления ТКО.

На эти цели из районного бюджета будет потрачено более 6 млн руб.

Новые контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги установят на площадках ТКО в поселениях Каменского района.

Кстати, приучать жителей района разделять мусор в Глубокинском городском поселении начали еще с 2021 года, установив на территории пос. Глубокого специальные сетки для сбора пластика.