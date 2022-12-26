В 7.55 шестиклассница переходила дорогу на перекрестке ул. Гагарина и пер. Крупской.

Автомобиль сбил 12-летнюю девочку прямо на зебре. Все произошло на глазах прохожих и водителей. Как сообщают родители школьницы, очевидцы остановили виновника ДТП, пытались выяснить обстоятельства произошедшего на месте, но сотрудников ГИБДД никто не вызвал.

— Дочка растерялась. Сразу после ДТП она не смогла до меня дозвониться и, видимо, в состоянии шока, просто развернулась и пошла домой. Теперь мы ищем свидетелей произошедшего, — сообщила в разговоре с корреспондентом «ПИКа» мама школьницы Виктория.

По словам родителей, девочка, к счастью, серьезных травм не получила.