25 декабря лидер группы «Zа наших» атаман Глубокинского Юрта Донецкого казачьего округа СКВРиЗ Анатолий Павлович вручил новогодний подарок от участников специальной военной операции на Донбассе каменчанке Дарье Соколовой в знак благодарности за неординарный поступок девочки.

Несколько месяцев назад Дарья собрала две посылки и передала их через А. Павловича в одно из войсковых подразделений в ЛНР. Для этого девочка потратила все деньги из своей копилки. А копила она на новый телефон и брекеты.

— Ребята-военные прослезились, когда читали письмо, которое ты вложила в посылку. Он сказали, что, как только вернутся, обязательно разыщут тебя и воплотят в жизнь мечту, на которую ты копила деньги. И твой поступок вдохновил многих других детей передавать посылки и письма со словами поддержки участникам СВО, — отметил А. Павлович.