общество
Школьнице передали подарки от мобилизованных
25 декабря лидер группы «Zа наших» атаман Глубокинского Юрта Донецкого казачьего округа СКВРиЗ Анатолий Павлович вручил новогодний подарок от участников специальной военной операции на Донбассе каменчанке Дарье Соколовой в знак благодарности за неординарный поступок девочки.
Несколько месяцев назад Дарья собрала две посылки и передала их через А. Павловича в одно из войсковых подразделений в ЛНР. Для этого девочка потратила все деньги из своей копилки. А копила она на новый телефон и брекеты.
— Ребята-военные прослезились, когда читали письмо, которое ты вложила в посылку. Он сказали, что, как только вернутся, обязательно разыщут тебя и воплотят в жизнь мечту, на которую ты копила деньги. И твой поступок вдохновил многих других детей передавать посылки и письма со словами поддержки участникам СВО, — отметил А. Павлович.