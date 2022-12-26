25 декабря юные спортсмены каменского танцевально-спортивного клуба «Дина» приняли участие в рейтинговом турнире «Зимняя сказка», который проходил в Ростове.

Самые юные спортсменки из Каменска — Ева Колесова и Кира Костомарова (им всего по 4 года) — завоевали серебряные медали по двум танцам, а также золото и бронзу в кубковых соревнованиях по медленному вальсу и ча-ча-ча.

Спортсменки Елизавета Ботова, Ева Мамонова, Полина Коптева, Диана Путилина, Марьяна Калашникова стали обладательницами золота в категориях «Дети-2», «Ювеналы-1», «Юниоры-1», а Эмилия Гетьманская стала серебряным призером соревнований.

Также победителями в своих номинациях в отделении «Спорт высших достижений» стали Златослава Алешникова, Дарья Плужникова, Ангелина Мамонова, Юрий Ленивкин и Стефания Шварцкоп.