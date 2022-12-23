К местам несения службы отправились 3,8 тысячи донских призывников.

Как сообщает региональная пресс-служба, план призыва на военную службу выполнен на 95%.

Новобранцы будут проходить службу в воздушно-десантных войсках, ВМФ, РВСН, Воздушно-космических силах, Сухопутных войсках, войсках Национальной гвардии и в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

Все призывники прошли медицинский осмотр военно-врачебных комиссий, получили банковскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие, SIM-карту для связи с родными, а также все призывники были переодеты в новую военную форму: для ВКС и ВДВ — синего цвета, для остальных видов и родов войск — защитного.