Рядом с «Ростов-Ареной» появится больница, которая будет построена на деньги турецкого инвестора. Об этом представитель инвестора — компании «СИС отель» — сообщил на инвестиционном совещании в мэрии Ростова.

В больничном комплексе стоимостью в 5 млрд оборудуют 10 операционных палат на 202 койки, инфекционное, онкологическое и перинатальное отделения, центр неотложной помощи. На эти же деньги закупят оборудование. Новое медучреждение обеспечит работой более 1,2 тысячи человек. Больница будет находиться рядом со стадионом «Ростов-Арена». Проект будет представлен в начале 2023 г., а к самому строительству планируют приступить в первой половине 2024 г. Управлять больницей предполагает турецкая сеть клиник.