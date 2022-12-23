По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 декабря, и в воскресенье, 25 декабря, ожидается переменчивая облачность без осадков и плюсовая температура днем: +2…+5 °С, ночью -3…+1 °С.

В целом последняя неделя года обещает быть не по-зимнему теплой. Столбики термометров с 26 декабря по 1 января не опустятся днем ниже +3 °С, а на праздничные 31 декабря и 1 января и вовсе доберутся до +6…+8 °С. При этом осадки в виде дождя и мокрого снега синоптики прогнозируют на 26 и 28 декабря. Есть небольшая вероятность дождя и мокрого снега на Новый год.

Но, как показывает практика, не всегда и не все метеопрогнозы сбываются. Будем надеяться, что новогодние праздники порадуют солнечной погодой.