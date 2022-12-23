В Астаховском сельском поселении продолжаются работы по ремонту дорог.

На этой неделе в хуторе прогрейдировали и отсыпали щебнем еще четыре улицы:

ул. Ленина (от дома № 45 до дома № 90)

пер. Титова

ул. Мира (от дома № 62 до дома № 66)

пер. Некрасова (от дома № 1 до дома № 8).

Ранее также были отсыпаны щебнем ул. Подтелкова в х. Березовом и территория возле почтового отделения, а также одна из самых длинных улиц х. Масаловка – ул. Набережная.

Всего этой осенью на ремонт дорог и содержание учреждений культуры Астаховскому сельскому поселению было выделено 1 млн 48,2 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации Каменского района.