Установка в общественном транспорте Каменска-Шахтинского умных терминалов уже стартовала. Терминалы устанавливают для приема транспортных карт, в том числе карт льготников, выпуск которых планируется в 2023 году.

С 1 апреля текущего года для тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, федеральных ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области натуральная льгота в виде бесплатного проезда в общественном транспорте была монетизирована, т.е. заменена на ежемесячную 1 тысячу руб.

Но с мая 2023 года данные категории граждан при желании смогут снова пользоваться бесплатным проездом.

При этом они смогут сами выбирать формат получения льготы – либо в денежном выражении, либо пользоваться бесплатным проездом на прежних условиях. Автотранспортные предприятия при этом будут получать возмещение за проезд фактически перевезенных льготников.

Так, до мая 2023 года на территории всей Ростовской области будет внедрена безналичная система оплаты проезда. Чтобы выбрать бесплатный проезд вместо компенсации, региональный льготник должен будет обратиться в соцзащиту или в МФЦ с 9 января по 20 февраля 2023 года и написать заявление об отказе от ежемесячной денежной выплаты. Также необходимо написать заявление на получение электронной карты, которой и будет оплачиваться проезд. Карты нужно забрать по месту обращения до 1 мая.

Отметим, что в дальнейшем каждый региональный льготник может изменить свое решение и снова начать получать денежную компенсацию. Для этого ему надо будет направить соответствующее обращение до 1 октября.

Что касается ежемесячной денежной выплаты, то ее размер будет проиндексирован на 5,5% и составит в 2023 году 1055 рублей.

Кроме того, федеральные льготники тоже должны заменить единые социальные проездные билеты на персонифицированные карты с 1 мая 2023 года. Им необходимо подать заявление в органы соцзащиты или в МФЦ с 9 января по 20 февраля 2023 года.