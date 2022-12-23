В середине декабря Почта России изготовила праздничные марки с изображением елочной избушки и символом 2023 года – зайцем в зимнем лесу.

Интересно, что эти рисунки – работы победителей Всероссийского конкурса почтовой марки и поздравительной открытки к Новому году и Рождеству Светланы Черных и Полины Митрошкиной.

В Каменск эти марки поступили лишь сегодня, 23 декабря, и только в одно почтовое отделение – на ул. Ворошилова, 123. Работники почтового отделения заверили корреспондента «ПИКа», что такие марки раскупают быстро. Поэтому тем, кто все таки планирует поздравлять близких с Новым годом по почте, советуем поторопиться.