23 декабря произошло отключение электроснабжения на пищеблоке ГБ № 1 и в жилом доме № 3а на ул. Декабристов.

Причины ЧП обсуждали на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации Каменска.

Оказывается, причиной обесточивания двух объектов была авария на силовом кабеле, который подается на подстанцию К-6. Ответственность за его содержание и ремонт, кстати, находится в ведении ФКП «Комбинат Каменский».

Пока шли работы по устранению аварии, был решен вопрос организации питания стационаров ГБ № 1.

Устранить аварию удалось в течение нескольких часов, подачу электричества восстановили.