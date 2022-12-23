Социальный фонд России, который объединит две структуры: – Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР), начнет работу с 1 января 2023 года.

Концепция фирменного стиля представляет преемственность компетенций ПФР и ФСС, а также символизирует обновление функций, сообщает председатель Соцфонда Сергей Чирков.

Соцфонд возьмет на себя все функции по работе с пенсионерами, выплатой ежемесячных платежей и пособий. При этом нормативные акты ПФР и ФСС продолжат свое действие до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере. Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. Получить необходимые справки и выписки можно, как и раньше, через «Госуслуги». А тем, кто не имеет доступа к компьютеру, помогут специалисты МФЦ.