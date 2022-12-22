Согласно документу, в наступающем году минималка в расчете на душу населения составит 13 513 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 14 729 руб., для пенсионеров – 11 621 руб., а для детей – 13 759 руб., для несовершеннолетних – 13,7 тыс. рублей.

К слову, прожиточный минимум – это стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ.