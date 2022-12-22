Валидаторы должны будут разместить во всех автобусах Ростовской области к апрелю 2023 года.

Терминалы устанавливают для приема транспортных карт, в том числе карт льготников, выпуск которых планируют в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба РО, валидаторы, способные считывать электронные карты льготников, уже устанавливают на своем транспорте перевозчики Ростова-на-Дону, Миллерова, Черткова, Новочеркасска, Каменска-Шахтинского, Донецка и Сальска.